Quanti doni natalizi per i bambini del reparto di Oncoematologia Pediatrica di Palermo

All’iniziativa, promossa dall’A.S.L.T.I. “Liberi di crescere”, hanno aderito, scuole, amministrazione comunale e privati cittadini. LE FOTO

MONREALE, 16 dicembre – Un motivo in più per sorridere per i piccoli del reparto di Oncoematologia pediatrica di Palermo. Si è conclusa nel migliore dei modi, ricca di doni, l’iniziativa promossa dall’A.S.L.T.I. (Associazione Siciliana Leucemie e Tumori dell’Infanzia), “Liberi di crescere”, condotta in occasione del Natale.

L’azione mirava a raccogliere giocattoli per i bambini ricoverati presso quel reparto del nosocomio, allo scopo di rendere più gradevole il loro soggiorno nella struttura del padiglione Maurizio Ascoli, consentendo loro di giocare e possibilmente di sorridere.

L’iniziativa ha visto protagonista anche la comunità monrealese, grazie alla paziente opera della coordinatrice dell’idea Marilena Terrasi, che ha coagulato attorno al progetto le scuole monrealesi che hanno aderito (la Pietro Novelli, la Morvillo e la Guglielmo), l’amministrazione comunale, oltre ad altri privati cittadini che non hanno voluto far mancare il proprio sostegno. Simpatica la modalità di richiesta dei doni da parte dei bambini, avvenuta con le classiche letterine a Babbo Natale, che coloro che hanno aderito hanno provveduto a soddisfare.

Ieri, come testimoniano le nostre foto, è avvenuta la consegna dei giocattoli per la felicità dei piccoli, pur nel rispetto delle norme anti-Covid.

“Grazie a tutti voi – afferma Marilena Terrasi – i bambini del reparto di Oncoematologia Pediatrica hanno ricevuto i doni chiesti a Babbo Natale e tantissimi giochi da usare all’interno della Ludoteca. I bambini adesso potranno trascorrere queste feste natalizie giocando tutti insieme. Ancora grazie a tutti voi per la fiducia accordatami. Anche quest'anno siamo riusciti a regalare un sorriso. Spero di poter contare nuovamente su di voi, l'associazione ha bisogno di questo”.