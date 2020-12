Coronavirus, 872 nuovi casi in Sicilia. Vicina la data di avvio delle vaccinazioni

Si dovrebbe partire il 27 dicembre

PALERMO, 17 dicembre – L’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza ha comunicato la possibilità, per i professionisti del settore sanitario, di registrarsi sul portale siciliacoronavirus.it per dichiarare la disponibilità a vaccinarsi.

Intanto dall’Europa sarebbe stata resa nota una data quasi certa per l’inizio della somministrazione delle dosi del vaccino Pfizer anche in Italia, e sarebbe il 27 dicembre.

In calo i casi di Covid-19 accertati in Sicilia (+872) così come il numero delle vittime (28 oggi). Molto alto sia il numero dei dimessi guariti (+1.332) che quello dei tamponi effettuati (9.353 nelle ultime ventiquattro ore).

Il tasso di positività si attesterebbe dunque al di sotto del 10%. Diminuiscono anche i ricoveri sia in degenza ordinaria che in terapia intensiva (rispettivamente -61 e -4, 1.310 e 179 in totale). In tutta Italia riscontrati 18.236 nuovi casi di coronavirus e 683 decessi.