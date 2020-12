Coronavirus, 792 casi in Sicilia. Arretra il contagio

Questa settimana i casi di contagio sono diminuiti del 5%

PALERMO, 20 dicembre – Con 792 nuovi casi di Covid-19 riscontrati oggi nella nostra Isola, si conclude una settimana abbastanza ottimistica per quanto riguarda la diffusione del contagio. Infatti, questo risulta in diminuzione di oltre il 5% rispetto alla settimana precedente.

Si attesta al 10,9% il rapporto tra i casi positivi e tamponi processati, mentre i dimessi guariti sono stati 1.836 in più.

I tamponi effettuati nella giornata odierna sono stati 7.109, mentre si attestano rispettivamente a 728 e a 24 unità il numero dei dimessi guariti e quello delle vittime. Queste, complessivamente, sono 2.155. Aumentano di poche unità i ricoveri (+9 in degenza ordinaria, 1.254 in totale, +4 nei reparti di terapia intensiva, 178 complessivamente). In Sicilia sono dunque 33.883 le persone attualmente affette dal virus SARS-CoV-2. In Italia sono stati registrati 15.104 nuovi casi e 352 decessi.