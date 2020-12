Coronavirus, 932 nuovi casi in Sicilia. In netto calo il numero delle vittime

Coronavirus, 932 nuovi casi in Sicilia. In netto calo il numero delle vittime

Tornano a salire i casi di contagio

PALERMO, 23 dicembre – Dopo una temporanea battuta d’arresto, la curva epidemiologica nella nostra Isola torna a salire. Sono infatti 932 i casi di Covid-19 riscontrati oggi, a fronte di un numero più alto di tamponi processati (+ 9.264). Le persone attualmente affette dalla malattia sono 33.614, mentre calano significativamente le vittime (+10).

Diminuiscono anche i ricoveri in degenza ordinaria (-31, 1.204 in totale), mentre i pazienti nei reparti di terapia intensiva sono 176 e non è pervenuto alcun dato a riguardo. I dimessi guariti sono invece 800. È la prima volta che la provincia di Messina supera Palermo e Catania, contando 241 nuovi casi (nelle altre due ne sono stati riscontrati rispettivamente 150 e 238). In tutta Italia sono stati registrati 14.522 nuovi casi di coronavirus e 553 decessi.