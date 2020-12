La Regione fa l'extrabudget, i tecnici lavorano, anche a Monreale il parco giochi inclusivo

Sarà fruibile anche dai bambini in condizione di disabilità

MONREALE, 24 dicembre – In prima battuta era arrivata l’esclusione. Tanti comuni accontentati, Monreale no. Adesso, invece, sembra che la decisione sia diversa. Anche Monreale avrà il suo parco giochi inclusivo, destinato quindi anche a bambini con disabilità.

Questo secondo tentativo è stato premiato dalla decisione dell’assessorato regionale alla Famiglia di accogliere il ricorso che il Comune aveva presentato, assegnandogli 4 punti in più, decisivi per l’ottenimento dei finanziamento.

Facendo un passo indietro, però, va detto che il percorso era stato caratterizzato dal disco verde in commissione Bilancio all'Ars con l’approvazione dell'emendamento presentato dal deputato regionale Mario Caputo, che aumentava di un milione di euro il fondo destinato ai Comuni per finanziare la realizzazione di Parchi Gioco inclusivi. La richiesta di implementare il finanziamento era stata sollecitata peraltro da molti amministratori locali, i cui Comuni erano stati esclusi, pur essendo inseriti in graduatoria per l'insufficienza dei fondi. Il progetto del parco giochi inclusivo presentato dal Comune di Monreale era fra questi, poi, dopo il ricorso, è stato inserito fra quelli ammessi a finanziamento.



“È chiaro - ha dichiarato il sindaco Arcidiacono, che ha ringraziato l’assessore regionale Scavone – che soltanto attraverso il grande lavoro dei tecnici, in particolar modo dell’architetto Piero Albanese, si è riusciti a far valere alcune osservazioni determinanti per il finanziamento. Abbiamo creduto fortemente nel progetto proprio perché Monreale non poteva rimanere senza un’opera sociale come questa”.

Sulla vicenda è intervenuto pure il presidente del Consiglio comunale, Marco Intravaia. “Ringrazio – ha continuato – il deputato Mario Caputo per l’interessamento, ma l’assessore regionale alla Famiglia Antonio Scavone si è prontamente attivato per reperire la copertura finanziaria anche per il parco inclusivo di Monreale. come specificato in una nota stampa”.