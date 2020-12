Coronavirus, 853 nuovi casi in Sicilia. Di nuovo in aumento i decessi

È una vigilia di Natale triste, in cui ben 26 persone non ce l’hanno fatta

PALERMO, 24 dicembre – Il Covid continua a mietere vittime, anche in giorni che dovrebbero essere simbolo di allegria e spensieratezza. Oggi sono state 26 le vittime della pandemia in Sicilia, 16 in più rispetto alla data di ieri. I nuovi casi accertati, invece, sono stati circa 80 in meno (853, a fronte di 8.135 tamponi processati).

Le persone dichiarate definitivamente guarite oggi sono state 1.061, mentre il numero dei ricoverati è diminuito sia in degenza ordinaria (-23, 1.181 in totale) che in terapia intensiva (con un calo di 3 unità e 173 ricoveri complessivi). Le persone attualmente positive al coronavirus nella nostra Isola sono 33.380, mentre in tutta Italia nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 18.040 nuovi casi e 505 decessi.