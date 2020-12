Coronavirus, 337 nuovi casi in Sicilia. Cala il numero dei tamponi

Si registra un netto calo di nuovi casi di contagio in virtù di un minor numero di tamponi processati

PALERMO, 26 dicembre – Sono 337 i nuovi casi di Covid-19 riscontrati nella nostra Isola nella giornata di Santo Stefano. Il dato risulta in calo proprio in relazione al numero di tamponi effettuati, che sono stati infatti 4.038, più di 2.000 in meno rispetto a ieri.

Si presenta abbastanza basso anche il numero dei dimessi guariti (+252 nelle ultime ventiquattro ore). Il numero delle vittime continua a preoccupare: anche oggi, purtroppo, se ne registra uno troppo elevato, che si attesta a 27 unità. Con 33.290 persone attualmente positive, la Sicilia conta 1.184 ricoverati in degenza ordinaria e 170 pazienti in terapia intensiva (con una variazione, rispettivamente, di +15 e -4 unità). In tutta Italia sono stati accertati 10.407 nuovi casi di coronavirus e 261 decessi