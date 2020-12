Stabilizzazioni ed assunzioni: l’amministrazione Arcidiacono prova a potenziare la pianta organica del comune

Approvata la delibera del fabbisogno del personale per il triennio 2020–2022

MONREALE, 28 dicembre – La giunta comunale ha approvato la delibera del fabbisogno del personale per il triennio 2020–2022. L’atto è maturato sulla base della proposta di programmazione predisposta dagli uffici dopo una attenta valutazione del fabbisogno di personale effettuata dall’esecutivo connessa alle esigenze degli uffici e dei servizi e alla disponibilità finanziaria esistente.

La Giunta, pertanto, dopo avere affrontato la discussione sulle reali esigenze dell’organico e avere esaminato le varie esigenze per rafforzare l’organico comunale per il potenziamento degli uffici e dei servizi, all’unanimità ha adottato il piano che prevede: il completamento del processo di stabilizzazione di due dipendenti uno di categoria C e uno di categoria D, l’assunzione di 4 vigili urbani già vincitori di concorso che dalla categoria B passeranno alla C, la stabilizzazione di 8 lavoratori ASU, 3 di categoria D e 5 di categoria C ed ancora un incarico di dirigente ai sensi dell’articolo 110 del testo unico degli enti locali.

È prevista anche l’assunzione a tempo determinato per un anno di un tecnico che sia in possesso della laurea in ingegneria o geologia interamente finanziata dalla Protezione civile regionale.

“Con il nuovo piano triennale del fabbisogno del personale – ha dichiarato il sindaco Alberto Arcidiacono – andremo a potenziare la macchina amministrativa che in questi anni a causa dei pensionamenti e della quota 100 aveva subito una notevole riduzione per dare più servizi al territorio”. Adesso il segretario generale del Comune di Monreale Francesco Fragale invierà il piano del fabbisogno alla commissione per la stabilità della finanza degli Enti Locali (COSFEL) del Ministero dell’Interno che dovrà rilasciare la necessaria preventiva autorizzazione.