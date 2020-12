Coronavirus, 650 nuovi casi in Sicilia. Nuove assunzioni in vista per medici e infermieri

Verrà indetto un bando per l’assunzione di nuovi operatori sanitari

PALERMO, 28 dicembre – In tutta la nazione verrà messo in campo un cospicuo numero di risorse per fronteggiare la pandemia da Covid-19. Saranno infatti circa 3 mila i posti a bando per i medici, mentre quelli riservati agli infermieri saranno circa 13 mila.

A comunicarlo l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza. L’8% delle nuove assunzioni interesserà proprio la Sicilia. Proseguiranno le vaccinazioni per gli ospiti delle residenze sanitarie assistite nonché per tutti i professionisti del settore sanitario. Un trattamento mirato riceveranno tutte le persone considerate non autosufficienti: per queste è prevista la somministrazione del vaccino direttamente a domicilio. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha invece dichiarato il proprio impegno affinché almeno 13 milioni di italiani possano essere vaccinati entro il mese di marzo.

Intanto sono 650 i nuovi casi di Covid-19 accertati oggi nella nostra Isola, a fronte di 5.693 tamponi processati. I numeri delle vittime e quello dei dimessi guariti si attestano rispettivamente a 28 e a 543 unità, mentre si registra un aumento dei ricoveri sia in degenza ordinaria (+38, 1.239 in totale) che in terapia intensiva (con un incremento di una sola unità e 175 pazienti complessivi). Palermo torna a contare più casi di contagio rispetto a Catania e Messina, con 187 nuove persone positive al virus. In tutta Italia sono stati riscontrati 8.585 nuovi positivi e 445 vittime.