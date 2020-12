Coronavirus, 995 nuovi casi in Sicilia. Dubbi sulle restrizioni nelle prossime settimane

Non è ancora certo il “colore” che spetterà alla nostra regione dal 7 gennaio

PALERMO, 29 dicembre – Ancora dubbi sulle misure restrittive che saranno in vigore in Sicilia dopo l’Epifania. È quasi certo che la regione tornerà in zona gialla, ma si potrebbe trattare di un provvedimento provvisorio. Secondo gli esperti infatti il picco dei nuovi casi di contagio si manifesterebbe non prima di metà gennaio.

Sarà il progressivo andamento della curva epidemiologica a determinare le sorti delle attività produttive, poiché i viaggi e gli spostamenti sono stati vietati solo durante i giorni in zona rossa e dunque potrebbero causare un nuovo aumento di ricoveri e decessi. Quest’ultimo scenario si registra proprio a Palermo, dove a causa della pandemia è stato riscontrato un significativo aumento delle persone scomparse rispetto al quinquennio precedente.

Neanche i dati giornalieri inerenti ai nuovi casi di contagio appaiono confortanti: sono infatti 995 in più i casi di Covid-19 accertati nell’Isola, a fronte di 8.807 tamponi effettuati. I dimessi guariti sono stati 806, mentre si attesta a 26 unità il numero delle vittime. Con 33.409 cittadini attualmente positivi, i ricoveri in degenza ordinaria e in terapia intensiva sono rispettivamente 1.262 e 169 (+23 e -6 nelle ultime ventiquattro ore). In tutta Italia si segnalano 11.212 nuovi casi e 659 decessi.