Coronavirus, superati di nuovo i mille casi in Sicilia. Da domani in arrivo altre dosi del vaccino

Continua la campagna di vaccinazione contro il coronavirus

PALERMO, 30 dicembre – Nella nostra regione arriveranno domani circa 54 mila nuove dosi del vaccino Pfizer per fronteggiare l’emergenza da Covid-19. A sottoporsi alla somministrazione del farmaco saranno nuovamente i professionisti del settore sanitario nonché gli operatori delle Rsa oltre a personale e ospiti delle case per anziani.

Il numero dei siciliani già vaccinati (a cui è stata somministrata solo la prima dose) si attesterebbe alle 600 unità e il provvedimento ha riguardato i dipendenti di strutture della provincia tra cui Villa Sofia, ospedale Civico e Policlinico Paolo Giaccone. Nonostante i progressi ottimistici nel contrasto alla pandemia, oggi in Sicilia si registrano di nuovo oltre mille casi di contagio.

Sono infatti 1.084 i nuovi casi di Covid-19, a fronte di 8.497 tamponi processati. Aumenta di poche unità il numero dei decessi (+29), mentre i dimessi guariti sono stati 1.077. Di 33.837 persone attualmente positive, sono rispettivamente 1.251 e 166 le persone ricoverate in degenza ordinaria e in terapia intensiva (con un decremento di 11 e 3 unità). In tutta Italia sono stati registrati 16.202 nuovi casi di Covid-19 e 575 decessi.