Francesco Fragale e Domenica Ficano nominati commissari straordinari

Rispettivamente a Calatafimi Segesta Francesco Fragale, a Gioiosa Marea Domenica Ficano. Lo ha decretato il presidente della Regione, Nello Musumeci

MONREALE, 31 dicembre – Con decreti del Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, su proposta dell’assessore alle Autonomie Locali, sia l’attuale segretario generale del Comune di Monreale, Francesco Fragale, sia Domenica Ficano, già segretario comunale di Monreale, oggi in servizio presso il Comune di Castelbuono, sono stati nominati commissari straordinari rispettivamente nei Comuni di Calatafimi Segesta e di Gioiosa Marea.

In particolare, Francesco Fragale andrà a ricoprire la carica di commissario straordinario a Calatafimi Segesta con i poteri del Consiglio comunale fino alla scadenza naturale del mandato amministrativo dell’organo ordinario. Lo scorso 21 dicembre, infatti, il segretario generale del Comune di Calatafimi Segesta ha comunicato le avvenute dimissioni dell’intero Consiglio comunale da cui la necessità di nomina del commissario in sostituzione dell’organo ormai cessato dalla propria funzionalità.

A Gioiosa Marea, invece, a seguito della scomparsa, avvenuta lo scorso 22 novembre, del sindaco del Comune Ignazio Spanò è stato necessario procedere alla nomina di un commissario straordinario da parte della Regione così come normativamente previsto.

Il presidente Musumeci ha così individuato Domenica Ficano quale commissario straordinario per la gestione del Comune di Gioiosa Marea. Andrà a sostituire sindaco e giunta in attesa delle prossime amministrative che dovrebbero svolgersi tra la primavera e l’estate del 2021.