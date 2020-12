Coronavirus, sfiorati i 1.300 nuovi casi in Sicilia. Di nuovo in aumento i decessi

All’alba del nuovo anno la pandemia da coronavirus non accenna ad arrestarsi

PALERMO, 31 dicembre – Sono ben 1.299 i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi nella nostra regione, a fronte di 7.308 analisi effettuate. Il tasso di positività si attesta dunque al 17,7% e un considerevole aumento dei casi è stato riscontrato in tutte le province (in particolare a Palermo, Catania e Messina, che hanno contato nelle ultime ventiquattro ore, rispettivamente, 295, 296 e 262 nuovi casi di contagio).

Le vittime sono state 31, mentre il numero dei dimessi guariti si attesta a 787 unità. La Sicilia conta 33.868 attuali positivi, tra cui 1.240 ricoverati in degenza ordinaria (-11) e 171 in terapia intensiva (+5). Non risulta migliore la situazione epidemiologica in Italia: oggi sono stati accertati 23.477 nuovi casi di coronavirus e 555 decessi.