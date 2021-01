Coronavirus, Giuliano: ''Screening anche nelle frazioni''

“Soprattutto le più distanti sono rimaste escluse”

MONREALE, 5 gennaio – “A seguito dello svilupparsi di nuovi casi di contagio e in vista dell’imminente apertura delle scuole, ritengo sia opportuno e necessario avviare una campagna attiva di monitoraggio del Coronavirus, attraverso uno screening di massa, già fatto su Monreale centro ma che coinvolga, stavolta, anche le frazioni del territorio, soprattutto le più distanti, rimaste escluse dalle ultime”.

Lo chiede il consigliere comunale, Antonella Giuliano, originaria di Grisì, che sottolinea l’importanza delle azioni di monitoraggio anche e soprattutto laddove ancora queste non sia state effettuate. “È importante – prosegue – per i nostri ragazzi e per le loro famiglie, poter tornare a scuola serenamente e soprattutto è necessario permettere a chiunque ne abbia la volontà di poter effettuare il tampone in via del tutto gratuita così da contribuire, attraverso il controllo preventivo mediante test rapidi, ed evitare il diffondersi del virus Sars-covid 19.

Chiedo, pertanto, al sindaco, di attivare tutti i canali necessari volti a programmare tale campagna di monitoraggio in tempo utile. La prevenzione è la migliore arma a nostra disposizione, almeno finché non si arrivi a una buona percentuale di vaccinazioni”.