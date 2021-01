Ristrutturazione campo Conca d'Oro, Caputo sollecita il governo regionale a rispolverare il progetto del 2013

Oggi l'incontro con l'assessore allo Sport, Manlio Messina

MONREALE, 7 gennaio - “Il Comune di Monreale nel mese di ottobre 2013 ha presentato all’assessorato regionale al Turismo un progetto esecutivo per la riqualificazione ed adeguamento del Campo Sportivo Conca D’Oro per l’importo di 1.445.000 euro per il relativo finanziamento”.

“E’ questo il contenuto dell’incontro svoltosi oggi tra il deputato regionale di Forza Italia Mario Caputo e l’assessore regionale al Turismo, Manlio Messina. “Da allora, però, – ha affermato Mario Caputo – il progetto non e’ stato inserito nei vari programmi di spesa dell’assessorato regionale. E’ estremamente importante per la città di Monreale, che ha una popolazione di quasi 40 mila abitanti, avere una struttura sportiva moderna e all’avanguardia. In questi mesi ho ricevuto molte istanze da parte di associazioni sportive e anche da tantissimi genitori i cui figli sono impegnati nelle varie scuole di avviamento al calcio, per migliorare le condizioni dell’unico campo di calcio esistente in citta’. Ho rappresentato all’assessore Messina, che ringrazio per la attenzione e la disponibilita’ manifestata, di valutare, nell’assoluto rispetto di legge, il progetto presentato quasi otto anni fa dall’amministrazione comunale dell’epoca.

L’assessore Messina – ha sottolineato Caputo - mi ha comunicato che gli uffici competenti stanno predisponendo un bando per 50 milioni di euro da destinare alla impiantistica sportiva in Sicilia. A breve dopo la pubblicazione del bando, gli uffici regionali, mediante una circolare, inviteranno i Comuni a predisporre progetti esecutivi, inviare uno schema di monitoraggio sugli impianti esistenti, sulle condizioni strutturali degli stessi, sull’abbattimento di barriere architettoniche e l’indice di popolazione esistente nel territorio comunale. Verra’ anche predisposta una struttura di assistenza e consulenza per i Comuni, per la predisposizione di schede e programmi. Esaurite queste attivita’ istruttorie verranno esaminati i progetti e predisposte le procedure di finanziamento. Nei prossimi giorni – ha continuato Mario Caputo – incontrero’ i responsabili degli uffici comunali competenti, perche’ in assoluta sinergia tra uffici tecnici ed amministrazione comunale si possa lavorare perche’ il progetto del 2013 per il Campo Sportivo Conca D’Oro possa essere finanziato ed assicurare, in tal senso, al mondo sportivo monrealese una struttura moderna e totalmente funzionale”.