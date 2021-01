Occhio alla SP68bis: residenti e utenti lamentano il dissesto stradale

Critico i dissesto stradale in alcuni punti, con pericoli considerevoli per conducenti

MONREALE, 8 gennaio – Non è una novità ormai da molto tempo purtroppo, però d'altra parte chiudere gli occhi e distogliere lo sguardo è altresì impossibile. La tribolata SP68bis, meglio conoscosciuta dagli utenti e dai residenti come la strada provinciale che dalla via Mulini conduce fino a Pezzingoli, versa in condizioni che in alcuni punti destano non poche preoccupazioni.

Condizioni di pericolosità, dato il profondo dissesto in alcuni punti specifici del tratto, che si sono accumulate nel corso del tempo dati gli scarsi interventi di manutenzione spettanti, di fatto, non al Comune di Monreale ma bensì agli enti regionali. Ne è un esempio il ponte (in foto) distante dall'accesso circa 1.6 km con una crepa vistosa proprio in corrispondeza delle due corsie di marcia. A questo si aggiungano le scaffe e le profonde buche - in alcuni casi crateri effettivi - che oltre a non consentire una sicura circolazione, con le vetture costrette a spostarsi al centro della carreggiata pur di evitare il pericolo, sono avito oggetto di segnalazione da parte dei residenti. Nonostante la strada sia chiusa - come indicato in segnaletica - ai mezzi con un peso superiore alle tre tonnellate e mezzo, la frequenza di automobili del tratto (proprio perché di raccordo tra il centro e le periferie) è elevatissima.