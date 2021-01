Coronavirus,1.842 nuovi casi in Sicilia. Musumeci chiede la zona arancione

Il presidente della Regione ha annunciato misure più restrittive

MONREALE, 8 gennaio - Il governatore regionale Nello Musumeci ha chiesto al Ministero della Salute l’istituzione della zona arancione in Sicilia. Un provvedimento già discusso con il Comitato tecnico scientifico e commentato anche dall’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza.

“Volevamo che i siciliani vivessero queste festività in maniera intima e responsabile, ma purtroppo così non è stato. Per questo il presidente Musumeci ha chiesto l’istituzione della zona arancione, che comprende le misure già attuate nel mese di novembre” ha detto Razza durante una diretta su Facebook.

Intanto sono 1.842 i casi di Covid-19 registrati nell’Isola nelle ultime ventiquattro ore, a fronte di 10.587 tamponi effettuati. Mentre le vittime sono state 35, il numero dei dimessi guariti si attesta a 840 unità. Le persone ricoverate sono in totale 1.646, di cui 1.446 in degenza ordinaria (+22) e 200 in terapia intensiva (+4). Il numero totale delle persone vaccinate si attesta a 44.211 unità. In tutta Italia accertati 17.533 nuovi casi di coronavirus e 620 decessi.