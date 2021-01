Coronavirus, 1.839 nuovi casi in Sicilia. Altri tre comuni diventano zona rossa

Si tratta di Castel di Judica, Ramacca e Messina

PALERMO, 9 gennaio – Sono tre i comuni siciliani per i quali è stata istituita la zona rossa: si tratta di Messina, Ramacca e Castel di Judica, questi ultimi due in provincia di Catania. Non sono le prime cittadine siciliane ad essere coinvolte dal provvedimento: sia per San Fratello e Capizzi (nel messinese) che per Milena (CL) la Regione ha preso tale decisione.

Prosegue, frattanto, la campagna vaccinale su tutta l’isola: il numero totale delle persone a cui è stata somministrata la prima dose del vaccino Pfizer contro il coronavirus ha raggiunto quindi le 51.667 unità, ma ovviamente il dato è in continuo aggiornamento. I nuovi casi di Covid-19 registrati nell’Isola sono 1.839, a fronte di 10.427 tamponi processati.

Rimane alto il dato riguardante le vittime, che oggi sono state 31, mentre si attesta a 1.082 unità il numero dei dimessi guariti. Le persone attualmente positive al coronavirus sono 40.398, di cui 1.461 ricoverate In degenza ordinaria (+15) e 205 in terapia intensiva (+5). In tutta Italia sono stati accertati 19.978 nuovi casi di Covid-19 e 483 decessi.