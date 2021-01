A Grisì la situazione sottocontrollo: su 500 tamponi effettuati solo l’1% positivo al covid

Questi i dati registrati alle ore 15 nel corso della campagna screening presso la frazione. Il consigliere Giuliano: “ Fondamentale la prevenzione per battere sul tempo la diffusione del virus ”

MONREALE, 13 gennaio – Allo stato attuale, risulta positivo il bilancio della campagna screening, tutt’ora in atto, nei pressi della frazione di Grisì, richiesta dal consigliere Antonella Giuliano dapprima delle vacanze natalizie e accolta precedentemente dal primo cittadino, alla vigilia della possibile riapertura delle scuole: su 550 moduli compilati, infatti, circa 500 residenti sono stati sottoposti al tampone rapido, di cui l’1% è risultato positivo al coronavirus.

L’attività di monitoraggio ha avuto inizio questa mattina alle ore 9.30, presso piazza Fiordaliso. La campagna di prevenzione, ha riscosso parecchio successo, considerata la notevole partecipazione dei cittadini. Tra adulti e bambini, infatti, secondo il parziale relativo alle ore 15, lo screening ha restituito alla comunità un dato davvero confortante: “L’indice di partecipazione è notevole – afferma Antonella Giuliano – e questo ci consente di poter gestire al meglio la curva dei contagi. Diverse campagne screening sono state attuate precedentemente a Monreale centro e ho dunque ritenuto opportuno proporre il coinvolgimento delle frazioni tutte in queste attività di monitoraggio, specie alla vigilia del rientro a scuola. Grisì, oltre alla considerevole distanza rispetto al comune di appartenenza, è inquadrato geograficamente da diverse realtà quali Alcamo, Balestrate e Camporeale, territori che negli ultimi giorni hanno riscontrato un aumento dei casi. Ringrazio pertanto il sindaco Arcidiacono per aver accolto tempestivamente la mia proposta, volta a rendere un servizio alla nostra frazione, oltre che il personale sanitario, le forze dell’ordine e la protezione civile Overland per il lavoro svolto. Infine, un ringraziamento anche ai nostri concittadini per l’interesse espresso e la partecipazione a questa campagna di monitoraggio, oltre che per il senso di responsabilità mostrato, atteggiamento che – conclude il consigliere – sono sicura che continueranno ad osservare nonostante l’ottimo risultato attualmente registrato”.

La campagna screening, frattanto, farà tappa venerdì 15 presso il parcheggio dell’Acqua Park e, dalle ore 9, sarà rivolta ai residenti della frazione di Pioppo.