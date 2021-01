A Monreale 159 positivi, maggiori controlli nei prossimi giorni

Frattanto la mappatura del territorio preseguirà venerdì con Pioppo

MONREALE, 13 gennaio – Continua a salire il dato dei positivi nel territorio monrealese, con il bollettino comunale odierno citante ben 159 cittadini che hanno contratto il Covid, a fronte di 277 negativizzati. E' su queste basi che le forze dell'ordine prevedono, già a partire dai prossimi giorni, un consistente rafforzamento dei controlli.

Che la luce in fondo al tunnel sia ben lontana, questa è evidenza lampante. Troppi i contagi sul territorio monrealese - rispetto al nostro ultimo aggiornamento - per potersi permettere di abbassare anche solo per qualche istante la guardia. Nonostante i segnali confortanti giunti oggi da Grisì, a seguito dello screening in modalità drive-in, con una bassa percentuale di positivi su tutti i tamponi effettuati (6 su 500 totali), non è affatto escluso che il dato possa continuare a salire. Già la giornata di venerdì 15, infatti, sarà dedicata alla mappattura della frazione di Pioppo, con i controlli che saranno effettuati nel parcheggio dell'Acqua Park a partire dalle ore 9.

Frattanto è già stato annunciato, a partire dai prossimi giorni, un largo ed esteso rafforzamento dei controlli da parte delle forze dell'ordine, atti a constatare che qualsivoglia spostamento all'interno del territorio sia effettivamente in linea con le direttive ministeriali e quindi che tutte le attività siano pienamente giustificabili mediante comprovate ragioni. Attendendo (con fiducia) i nuovi dati che soltanto lo screening di Pioppo potrà consegnare, non è d'altra parte escluso che - data l'interconnessione tra Monreale e Palermo - un'eventuale proclamazione della zona rossa nella città possa agglomerare anche la stessa cittadina normanna.