Coronavirus, sono 169 le persone positive a Monreale

Ancora più preoccupante la situazione epidemiologica nel territorio

MONREALE, Secondo quanto risulta dagli ultimi aggiornamenti emanati dal Comune di Monreale, le persone attualmente positive al virus da SARS-CoV-2 sono 169.

Fa ben sperare il numero delle persone definitivamente negativizzate: queste sono infatti 281, un numero superiore di oltre 100 unità rispetto a quello degli attuali positivi.

La situazione epidemiologica è in costante monitoraggio e quindi seguiranno ulteriori aggiornamenti in merito ai dati della nostra cittadina. Domani è in programma uno screening col metodo drive-in destinato ai cittadini di Pioppo, che si terrà nel parcheggio dell’AcquaPark.