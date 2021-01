Emergenza coronavirus, nuovi buoni spesa in arrivo

A renderlo noto l'amministrazione comunale, avviso pubblicato dall’Area Promozione Sociale e Territoriale

MONREALE, 14 gennaio – È stato Pubblicato dall’Area Promozione Sociale e Territoriale l’avviso per l’accesso ai buoni spesa per l’acquisto di beni di prima necessità. A renderlo noto il Sindaco Alberto Arcidiacono e l’assessore ai Servizi Sociali Sandro Russo.

L’Avviso rientra nelle misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da Covid-19 , per l’erogazione di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del gas) presso gli esercizi commerciali che hanno sottoscritto apposita convenzione con il Comune di Monreale, a favore dei soggetti facenti parte di nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno a causa dell’emergenza sanitaria. I cittadini che vogliono presentare istanza, devono utilizzare esclusivamente la web application, compilando l’apposito form pubblicato sul sito del Comune di Monreale http://www.comune.monreale.pa.it. L’istanza potrà essere validamente presentata dall’intestatario della scheda anagrafica del nucleo familiare residente nel Comune, il cui nucleo familiare, presenta le condizioni necessarie per accedere al contributo. Le istanze dovranno pervenire al Comune dal 15 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021.