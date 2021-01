Cani col collare lasciati liberi dai padroni: disagi tra i quartieri San Vito-Bavera

Molte le segnalazioni dei diversi residenti nell’ultimo anno: “Il mio cane più volte aggredito, un pericolo portarlo fuori a fare i bisogni”

MONREALE, 17 gennaio - Chiamatela pigrizia o mancanza di senso di responsabilità di chi sceglie di avere un animale domestico, rinunciando all’adempimento dei propri doveri. Tuttavia, portare al guinzaglio il proprio cane a fare i bisogni, é diventato davvero rischioso in alcune zone del territorio monrealese.

Non lontano dal centro storico, infatti, diverse sono state le segnalazioni pervenuteci da alcuni residenti, i quali in più occasioni si sarebbero imbattuti in situazioni davvero critiche. “Oggi, per l’ennesima volta - afferma un residente - ho dovuto fare ritorno a casa per paura di essere aggredita”. Tra il quartiere San Vito e la zona della Bavera, sarebbero almeno cinque i cani, senza museruola provvisti di collare antipulci - senza targhetta - tra cui, verosimilmente, un pastore tedesco, un maremmano e un pitbull: “Più volte - continua - non ho potuto concedere al mio cane di espletare i suoi bisogni perché minacciati costantemente da questi cani. Chi decide di adottare un animale, ha il dovere morale di rispettare le sue esigenze e quindi di compiere i propri doveri. In quel momento diventiamo genitori dei nostri cuccioli e questo comporta anche dei sacrifici. Auspico un maggiore controllo da parte delle forze dell’ordine” conclude.