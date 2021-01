Coronavirus, 1.278 nuovi casi in Sicilia. Ancora un focolaio all’ospedale Civico di Palermo

Si tratterebbe di professionisti della sanità già vaccinati

PALERMO, 18 gennaio – All’ospedale Civico sono stati riscontrati 19 casi di coronavirus tra il personale sanitario. Il contagio è avvenuto nel reparto di Medicina d’urgenza e alle persone coinvolte sarebbe stata somministrata la prima dose del vaccino Pfizer tra l’inizio del nuovo anno e la data del 7 gennaio.

Questa, lo ricordiamo, non è sufficiente all’immunizzazione. Secondo quanto dichiarato dal primario Massimo Geraci non sarebbe comunque da escludere un aumento dei casi di contagio da collegarsi al presente focolaio.

Intanto presso la Residenza Sanitaria Assistita “Buon Pastore” è stato effettuato il richiamo del farmaco Pfizer: la seconda dose del vaccino contro il Covid-19 è stata somministrata a 26 persone tra ospiti e personale sanitario. Nella nostra regione sono 1.278 i nuovi casi di positività al virus da SARS-CoV-2, a fronte di 8.374 tamponi molecolari e 31.402 test rapidi. Il numero delle vittime si attesta a 38 unità, mentre i dimessi guariti sono stati 780. Le persone ricoverate sono attualmente 1.649 in degenza ordinaria (+19) e 205 in terapia intensiva (-3). In tutta Italia sono stati registrati 8.825 nuovi casi di coronavirus e 377 decessi.