Coronavirus, 1.641 nuovi casi in Sicilia. Aumentano i casi in provincia di Palermo

Nella nostra provincia è stato registrato un incremento dei casi di positività negli ultimi due giorni

PALERMO, 19 gennaio – Ieri 428, oggi 569: questi i numeri riguardanti i nuovi casi di positività al virus da SARS-CoV-2 nel Palermitano. Il dato odierno si avvicina di molto a quello registrato il 21 novembre, quando i cittadini risultati positivi al tampone nel capoluogo e in provincia erano stati ben 583.

Dati preoccupanti, che si accompagnano alla già critica situazione dei principali nosocomi della provincia. I casi di contagio sono tornati a salire in tutta la regione: mentre ieri nell’Isola ne erano stati riscontrati 1.278, oggi il numero delle persone risultate positive al tampone si attesta a 1.641 unità.

Aumenta il numero dei vaccinati contro il coronavirus (ad oggi 95.846), ancora troppi i decessi (+37). I tamponi molecolari processati sono stati 10.005, che si aggiungono agli 11.162 test rapidi effettuati. Fa ben sperare il numero dei cittadini negativizzati, che si attesta a 962 unità. Delle 47.527 persone positive al Covid-19, 1.667 sono ricoverate in degenza ordinaria (con un incremento di 18 unità) e 6 in più di ieri si trovano in terapia intensiva (211 complessivamente). In tutta Italia sono stati accertati 10.497 nuovi casi di coronavirus e 603 vittime.