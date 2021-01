Forestali senza stipendio da tre mesi, i sindacati si rivolgono al sindaco

"Gli chiediamo di intervenire presso la Presidenza della Regione"

MONREALE, 20 gennaio – I sindacati del comparto forestale, FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA-UIL, si sono rivolti al sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, per rappresentare la difficile situazione in cui si trovano ormai da circa tre mesi i lavoratori forestali di Monreale.

I sindacati sottolineano, infatti, come sia incomprensibile ed ingiustificabile che la Regione siciliana, nel periodo attuale di forte crisi sanitaria ed economica, lasci tante famiglie senza salario dopo aver lavorato. A gran voce hanno quindi richiesto al sindaco Alberto Arcidiacono di intervenire presso la Presidenza della Regione e gli assessorati regionali all’Agricoltura e al Bilancio affinché si arrivi ad una positiva risoluzione della problematica.

‘’Ancora una volta - dichiara Tonino Russo della FLAI-CGIL- rimarchiamo il mancato pagamento delle retribuzioni dei lavoratori forestali riferite all’anno 2020. Questa situazione è ormai insostenibile e inaccettabile e sta creando grossi problemi a molti lavoratori e alle loro famiglie. Voglio ricordare - continua Russo - gli impegni assunti dal governo regionale sul reperimento delle risorse nella nota di variazione al bilancio, con la garanzia che questi lavoratori sarebbero stati pagati immediatamente alla riapertura della cassa regionale. Siamo già oltre il ritardo consentito, per cui vanno attivate da subito, anche con modalità straordinarie, le procedure per la liquidazione immediata degli stipendi arretrati ai lavoratori. Ringraziamo anticipatamente il Sindaco -conclude il sindacalista- per il suo intervento ed il suo interessamento, visto che sono coinvolti tanti lavoratori e tante famiglie di Pioppo e Monreale’’.