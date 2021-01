Mezzo pesante incastrato contro un balcone: via Palermo si blocca

Vigili Urbani fermano il traffico all'entrata della via

MONREALE, 22 gennaio - Non ha probabilmente calcolato bene l'altezza del proprio mezzo il conducente che, stamane, addentrandosi incautamente in via Palermo, è rimasto incastrato contro un balcone a pochi metri dall'accesso alla via.

Nonostante il cartello di limite d'accesso a mezzi che superino l'altezza massima di 2,40 metri, complici involontarie anche le automobili parcheggiate sul fianco destro della strada, il mezzo pesante ha scorticato un balcone appartenente alle abitazioni sulla sinistra, rimanendo infine incastrato e limitando notevolmente le capacità di circolazione in una delle arterie principali per le piazze.

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani che, ponendo le proprie vetture nell'accesso alla via, stanno attualmente reindirizzando gli utenti verso la Rocca. Nel frattempo i conducenti stanno tentando di "liberare" il mezzo dal suo ostacolo. Inevitabili i disagi alla circolazione.