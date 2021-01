Coronavirus, cala il numero di nuovi positivi in Sicilia: oggi sono 1.158

Negli ultimi tre mesi i casi di positività hanno costituito il 7% delle analisi effettuate presso la Fiera del Mediterraneo

PALERMO, 23 gennaio – Così come afferma l’Asp di Palermo, di tutti i tamponi processati presso la Fiera del Mediterraneo in modalità drive-in solo il 7% è risultato positivo al coronavirus. Un dato che offre un quadro abbastanza ottimistico della situazione epidemiologica nella nostra provincia, anche se le ultime settimane sono state caratterizzate da una vera e propria impennata di contagi, che ha causato l’istituzione della zona rossa.

Nel dettaglio, le analisi effettuate sono state 204.372 e i positivi 7.979, ovvero circa il 7%. Lo screening riguardante la popolazione scolastica ha invece visto l’impiego di 30.888 tamponi di cui solo 114 sono risultati positivi al Covid-19 (appena lo 0,37%, in un periodo che va dal 17 novembre a oggi). Il commissario per l’emergenza Covid a Palermo Renato Costa (nella foto) e il direttore sanitario dell’Asp Maurizio Montalbano hanno spiegato che i contagi avverrebbero nella maggior parte dei casi in contesti familiari, dov’è molto più frequente che si abbassi la guardia e che non si adottino le precauzioni necessarie.

Nelle ultime ventiquattro ore sono stati 1.158 i casi di Covid-19 riscontrati nella nostra Isola, mentre i decessi sono stati 33 (uno in più rispetto alla giornata di ieri). Il numero dei guariti si attesta a 787 unità; 23.465 i controlli effettuati (tra tamponi molecolari e test rapidi), mentre le persone a cui è stato somministrato il vaccino Pfizer sono 101.690. In tutta Italia registrati 13.331 nuovi casi di coronavirus e 488 vittime.