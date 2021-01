Coronavirus, 970 nuovi casi in Sicilia. Fase 2 in arrivo per il vaccino italiano

Coronavirus, 970 nuovi casi in Sicilia. Fase 2 in arrivo per il vaccino italiano

L’Italia vede la luce in fondo al tunnel: si tratta di ReiThera

PALERMO, 26 gennaio – Un nuovo farmaco anti-Covid è stato sperimentato all’Istituto Spallanzani di Roma ed è adesso pronto per la seconda fase di sperimentazione.

Secondo quanto riferito dal Commissario straordinario per l’emergenza, Domenico Arcuri, il prossimo passo riguarda l’approvazione da parte di Aifa ed Ema. Sarebbero 100 milioni le dosi di ReiThera previste per un anno. La Fase 2 dovrà dimostrare l’efficacia e la sicurezza di questo vaccino da somministrare per immunizzare la popolazione al virus da SARS-CoV-2.



Intanto sono 970 i nuovi casi di coronavirus registrati nella nostra Isola, a fronte di 9.947 tamponi molecolari e 13.632 test rapidi processati. Il numero delle vittime si attesta a 36 unità, mentre i dimessi guariti sono stati 1.456. I ricoverati in degenza ordinaria sono 1.664 (-2) e nei reparti di terapia intensiva i pazienti sono 229 (+2). In tutta Italia sono stati accertati 10.593 nuovi casi di Covid-19 e 541 decessi.