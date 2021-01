Monreale, ripristinata oggi in via Ignazio Florio la segnaletica stradale

I lavori proseguiranno nelle prossime ore lungo la via Biagio Giordano'

MONREALE, 27 gennaio – Continuano i lavori di apposizione della segnaletica orizzontale. Questa mattina è stato completato il tratto stradale di via Ignazio Florio.

Dopo che, già nelle passate settimane, di una nuova segnaletica strada erano state dotate numerose e frequentate vie del territorio, oggi è toccato alla via Ignazio Florio. Una squadra di operai, partendo precisamente dall'intersezione con il parcheggio per bus turistici, ha percorso tutto il tratto sotto la caserma dei carabinieri, apponendo in breve tempo le "strisce bianche" regolatrici dei due sensi di marcia. I lavori proseguiranno, verosimilmente già a partire dalle prossime ore, lungo tutta la via Biagio Giordano. I lavori non hanno costituito alcun limite alla circolazione, regolata dagli stessi operai.