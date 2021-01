Coronavirus, 994 nuovi casi in Sicilia. Prosegue il monitoraggio per la popolazione scolastica

L’Azienda Sanitaria Provinciale coordinerà le attività di screening

PALERMO, 28 gennaio – Con la riapertura degli istituti scolastici si è ritenuto opportuno un monitoraggio più approfondito dei contagi da Covid-19. Per questo motivo l’Asp di Palermo potenzierà il personale sanitario affinché questo possa effettuare i tamponi direttamente nelle scuole.

Nelle giornate di domani, sabato e domenica alla Fiera del Mediterraneo continuerà lo screening, su base volontaria e in modalità drive-in, destinato alla popolazione scolastica, previa registrazione al seguente link: https://www.oldmcl.it/regfiera/.

Queste le parole della direttrice generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni: “La riapertura delle scuole di ogni ordine e grado deve rappresentare un obiettivo concreto per una comunità che deve consentire ai giovani di riprendere, nella massima sicurezza e nel rispetto di tutte le misure di prevenzione, l’attività in presenza. Il calendario verrà rielaborato a breve insieme a tutte le istituzioni interessate”.

994 i casi di coronavirus registrati nella nostra Isola nelle ultime ventiquattro ore, a fronte di 10.929 tamponi molecolari e 11.832 test rapidi processati. Il numero delle persone vaccinate si attesta a 140.292 unità, mentre le vittime sono state 37. Il dato odierno sui guariti conta 1.811 persone negativizzate, e al contempo è stato riscontrato un calo di ricoveri sia in degenza ordinaria che in terapia intensiva (-50 pazienti rispetto alla giornata precedente). In tutta Italia sono stati accertati 14.372 nuovi casi di Covid-19 e 492 decessi.