Coronavirus, 944 nuovi casi in Sicilia. Approvato il farmaco di Astrazeneca

L’Agenzia Europea del Farmaco ha dato il consenso per la distribuzione del terzo vaccino

PALERMO, 29 gennaio – Oggi l’Ema ha approvato la distribuzione del terzo farmaco contro il coronavirus: si tratta del vaccino inglese AstraZeneca. Una notizia incoraggiante, così commentata dal ministro della Salute Roberto Speranza: “L'agenzia europea del farmaco ha dato l’ok al vaccino Astrazeneca.

È una notizia incoraggiante. La battaglia contro il virus è ancora complessa, ma avere a disposizione un altro vaccino efficace e sicuro ci dà più forza nella campagna di vaccinazione”.

Risulta in generale miglioramento la situazione epidemiologica da Covid-19 nella nostra Isola. I casi di positività riscontrati nelle ultime ventiquattro ore rimangono sotto le mille unità (+944), a fronte di 25.461 analisi effettuate tra test rapidi e tamponi molecolari. Il tasso di positività risulta più basso rispetto alla giornata precedente e si attesta al 3,7%.

Purtroppo rimane stabile il numero delle vittime (+37) ma al contempo si registra un dato positivo sui nuovi guariti: sono infatti 2.816 le persone negativizzate. Dei 44.267 siciliani attualmente positivi, 1.584 sono ricoverati in degenza ordinaria (-36) e 211 si trovano in terapia intensiva (-4). In tutta Italia registrati 13.574 nuovi casi di coronavirus e 477 decessi.