Integrazione oraria, una delibera storica

Interviene l’assessore Ignazio Davì: “Un segnale di grande attenzione verso i lavoratori del Comune”

MONREALE, 30 gennaio – Sulla delibera che stabilisce l’integrazione oraria per molti dei dipendenti comunali a partire dal prossimo 1° febbraio interviene l’assessore al Personale del Comune di Monreale, Ignazio Davì.

"Una delibera storica – fa sapere Davì (nella foto) – un segnale inequivocabile di grande attenzione verso i lavoratori del nostro Comune, che in qualità di assessore al Personale insieme al sindaco, a tutta la Giunta e sostenuto dai gruppi consiliari di maggioranza, abbiamo voluto fortemente .

L' integrazione oraria, che entrerà in vigore dal 1 febbraio, interesserà 118 unità di personale a tempo indeterminato e 8 unità con contratto a tempo determinato (cosiddetti ASU); permettendo ai primi un impiego per 30 ore settimanali a fronte delle 24 finora espletate, ai secondi ( ASU) di espletare 30 ore a fronte delle 20 attuali.

I dipendenti del nostro Comune – precisa ancora l'assessore – sono 254 a tempo indeterminato per cui si evince come questo atto interessi quasi il 50 per cento del nostro personale. Un atto, avviato per un periodo sperimentale di quattro mesi, che nasce da una ferma volontà e collaborazione politica con l'assessore al bilancio Luigi D'Eliseo e dal prezioso lavoro dei nostri uffici in particolar modo di Gianfranco La Bruna e del dirigente del settore finanziario Ignazio Tabone, a cui va un sentito ringraziamento.

Un atto che va incontro alle richieste dei rappresentanti sindacali: un confronto costruttivo e proficuo – conclude Davì – un percorso costruito passo dopo passo grazie all'impegno di tutti. Ottenuto il risultato adesso il lavoro continua ed ora lo sguardo è rivolto alla stabilizzazione degli unici lavoratori rimasti a tempo determinato e ad un ulteriore potenziamento della struttura amministrativa".