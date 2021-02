Coronavirus, 766 nuovi casi in Sicilia. Arrivate nuove dosi del vaccino a Palermo

La struttura interessata è Villa delle Ginestre, che quest’oggi ne ha ricevuto mille

PALERMO, 1 febbraio – Oggi nel capoluogo sono arrivate mille dosi del vaccino di Moderna contro il Covid-19: a beneficiarne la struttura di Villa delle Ginestre, che secondo quanto dichiarato dal direttore sanitario aziendale dell’Asp, Maurizio Montalbano, saranno da destinare ai cittadini più anziani.

Nelle strutture sanitarie le dosi di vaccino sono state distribuite dai corrieri postali, come documenta la nostra foto. Intanto la Pfizer annuncia approvvigionamento del suo farmaco anti Covid per più di 75 milioni di dosi, da fornire all’Unione Europea nel secondo trimestre del 2021. A renderlo noto il direttore finanziario dell’azienda, Sierk Poetting. Nelle ultime ventiquattro ore sono 766 i casi di coronavirus registrati nella nostra Isola, a fronte di 32.749 analisi effettuate.

Le vittime risultano in calo di 5 unità rispetto alla giornata precedente (+30), mentre i ricoverati sono 1.336 in degenza ordinaria (+11) e 204 in terapia intensiva. Per 42.202 siciliani è stato invece disposto l’obbligo di isolamento domiciliare. In tutta Italia accertati oggi 7.925 casi di coronavirus e 329 decessi.