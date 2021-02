Screening in modalità drive in: domani priorità alla popolazione scolastica

L'iniziativa avrà luogo dalle ore 10 al complesso Mulé

MONREALE, 2 febbraio –È stato organizzato per domani mattina, dalle ore 10, lo screening anti-covid che darà priorità alla popolazione scolastica.

L’iniziativa organizzata dal comune di Monreale e e dall'Asp, tende a monitorare la situazione pandemica in generale e soprattutto in concomitanza con l’inizio delle lezioni in presenza per le scuole elementari e medie. Le operazioni si terranno presso il complesso Mulè di via Circonvallazione di Monreale con i medici e operatori sanitari dell’Asp di Palermo e i volontari della Protezione Civile