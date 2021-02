Coronavirus, risale il numero dei nuovi positivi in Sicilia: sono 984

Per 40.084 siciliani vige l’obbligo di isolamento domiciliare

PALERMO, 2 febbraio – Sono 984 i nuovi casi di Covid-19 registrati nella nostra Isola, su più di 22 mila analisi effettuate. Il numero di nuovi positivi supera di più di 200 unità i casi riscontrati nella giornata precedente, con un tasso di positività che torna superiore al 4%.

In aumento anche il numero delle vittime rispetto a ieri (+37, con un incremento di 7 unità), mentre sono 1.536 i dimessi guariti in Sicilia nelle ultime ventiquattro ore. Delle 41.613 persone attualmente positive al coronavirus, 1.327 sono ricoverate con sintomi e 202 nei reparti di terapia intensiva (con un calo rispettivo di 9 e 2 unità).

Per 40.084 siciliani vige invece l’obbligo di isolamento domiciliare; il numero complessivo dei cittadini che hanno contratto il Covid nella nostra regione si attesta a 137.853 unità. In tutta Italia sono 9.660 i tamponi risultati positivi in data odierna, mentre le vittime sono state 499.