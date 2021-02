Covid, concluso ieri un altro screening: un solo nuovo positivo

219 i tamponi rapidi effettuati col consueto metodo del drive-in

MONREALE, 4 febbraio – Si è concluso ieri, nel tardo pomeriggio, lo screening anti Covid organizzato dal Comune in collaborazione con l’Asp di Palermo. L’operazione ha visto un’ampia partecipazione di studenti e cittadini che si sono recati presso l’ex mobilificio Mulè per sottoporsi a tampone rapido.

L’iniziativa, voluta fortemente dal sindaco Alberto Arcidiacono, si è conclusa con risultati confortanti, considerato che dei 219 tamponi effettuati uno solo è risultato positivo. L’azione ha consentito di monitorare in sicurezza e organizzare un sereno rientro a scuola per studenti, docenti delle scuole superiori previsto per lunedì 8 febbraio. “Abbiamo registrato una grandissima adesione da parte della cittadinanza – ha dichiarato il Sindaco Arcidiacono – Il risultato ottenuto è più che confortante ed è per questo che il mio ringraziamento va a tutti coloro continuano a rendere possibile questo controllo sul nostro territorio. Un quadro che nelle ultime settimane ha registrato solo piccole variazioni”.

L’equipe era composta dai medici Federica Infantino, Federica Di Matteo, Manuela Di Salvo, dai biologi Daniela Taornina, Annalisa Bellanca e Salvatore Taormina Mantegna e dall’ Inferniera Valeria Leto. “In considerazione del fatto che stanno per aprire le scuole superiori – ha aggiunto il primo cittadino – abbiamo ritenuto importante effettuare un altro screening di massa per evitare possibili focolai ed iniziare in sicurezza la didattica in presenza “. Un ringraziamento particolare è stato rivolto dal sindaco ai vertici dell’Asp e a tutti gli operatori sanitari impegnati per tutta la giornata.