Coronavirus, 616 nuovi casi in Sicilia. Diminuiscono sensibilmente i ricoveri

Il miglioramento ha riguardato sia le degenze ordinarie, che le terapie intensive

PALERMO, 5 febbraio – Continua a migliorare la situazione epidemiologica nella nostra Isola: sono infatti 616 i casi di coronavirus registrati nelle ultime ventiquattro ore. La nostra regione si riconferma virtuosa anche in merito al tasso di positività, che si attesta al 2% circa ed è più alto solo rispetto a quello del Veneto.

Diminuiscono sia i ricoverati in degenza ordinaria che quelli in terapia intensiva (rispettivamente -42 e -5, 1.431 e 182 in totale). Sono state 25.206, tra test rapidi e tamponi molecolari, le analisi effettuate. Il numero delle vittime è tornato a salire (ne sono state registrate 31 oggi), mentre quello dei dimessi guariti si attesta a 1.685 unità. In tutta Italia accertati 14.218 nuovi casi di Covid-19 e 377 decessi.