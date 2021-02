I volontari di O.V.D.T.S. donano il loro stemma all'assessore Naimi

A consegnarlo il presidente dell'associazione Maurizio Patellaro insieme ai volontari

MONREALE, 10 febbraio – L’inizio della scuola già dopo le vacanze di Natale ha visto una riorganizzazione, ancora più attenta, della sorveglianza degli ingressi e delle uscite davanti gli istituti scolastici, grazie alla fattiva collaborazione di un nuovo gruppo di volontari O.V. D.T.S., presieduto da Maurizio Patellaro che ha dato la propria disponibilità a proteggere l’attraversamento pedonale dei piccoli studenti.

“Puntuali. come sempre - ha dichiarato l’assessore alla Polizia Municipale Paola Naimi - i volontari hanno stazionato all’entrata e all’uscita, davanti alla scuola di Aquino e alla Pietro Novelli, in questo momento hanno dato la disponibilità 5 volontari, alcuni percepiscono il reddito di cittadinanza ed è stata una loro volontà quella di prestare un servizio in favore della comunità. A Pioppo, già collaudati, ci sono i volontari dell’associazione Evergreen la cui presidente è Manuela Terzo mentre a Villaciambra si può contare sulla collaborazione della protezione civile comunale con i volontari Modica e Messina nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì mentre martedì e giovedì hanno ripreso il servizio di volontariato i ragazzi e il Presidente dell'Oasi Del Cavallo Sorci Stefano. Le altre scuole sono presidiate dai dipendenti del corpo della polizia municipale”.

Un ringraziamento é stato rivolto dall’assessore Naimi per la fattiva collaborazione di tutti gli operatori che giornalmente si attivano per l’assistenza e il controllo dei piccoli studenti nelle vicinanze degli ingressi scolastici. “Un plauso - aggiunge l’assessore Naimi - a tutte le associazioni di volontariato che ogni giorno, grazie alla loro preziosa collaborazione, offrono un servizio alla nostra comunità”.