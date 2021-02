Coronavirus, 695 nuovi casi in Sicilia. 29 le vittime

Più di 22 mila le analisi effettuate in data odierna

PALERMO, 10 febbraio – Sono 695 i casi di Covid-19 riscontrati nella nostra regione nelle ultime ventiquattro ore, a fronte di 9.111 tamponi molecolari e 13.249 test rapidi eseguiti.

La situazione epidemiologica dell’Isola si conferma in netto miglioramento rispetto alla settimana precedente, con un tasso di positività che si attesta attorno al 3%.

Purtroppo il numero vittime risulta di poco in diminuzione e si attesta a 29 unità; 1.600 sono state invece le persone che oggi si sono definitivamente negativizzate. I siciliani vaccinati contro il coronavirus sono attualmente 216.011: questi i dati emanati dall’ultimo bollettino della Regione.

Dei 37.587 cittadini attualmente positivi al virus da SARS-CoV-2, 1.278 si trovano ricoverati in degenza ordinaria (-59) e 170 in terapia intensiva (-6 rispetto a ieri). In tutta Italia sono stati accertati 12.956 nuovi casi di Covid-19 e 336 decessi.