Coronavirus, 760 nuovi casi in Sicilia. In diminuzione i ricoveri

Il numero delle vittime rimane sotto le 30 unità

PALERMO, 11 febbraio – Sono 760 i casi di Covid-19 accertati in Sicilia nelle ultime ventiquattro ore, a fronte di 9.784 tamponi molecolari e 11.818 test rapidi processati. Buono l’andamento del tasso di positività, che si attesta al 3% circa, mentre sono 26 i decessi registrati in data odierna.

I dimessi guariti sono stati 1.666; in diminuzione i ricoveri sia in degenza ordinaria che in terapia intensiva. Nel dettaglio, essi sono rispettivamente 1.236 (-42) e 165 (5 unità in meno rispetto alla giornata precedente). Il numero dei siciliani vaccinati ha invece raggiunto le 221.776 unità. In tutta Italia sono stati riscontrati 15.146 nuovi casi di coronavirus e 391 vittime.