Coronavirus, 543 nuovi casi in Sicilia. Quasi 30 mila dosi di vaccino in arrivo

Coronavirus, 543 nuovi casi in Sicilia. Quasi 30 mila dosi di vaccino in arrivo

Si tratta dei sieri di Moderna e AstraZeneca

PALERMO, 13 febbraio – Un impegno sinergico e costante quello della nostra regione nella lotta alla pandemia: mentre l’inizio delle somministrazioni per gli over 80 è previsto per la fine della prossima settimana, nell’Isola sono in arrivo circa 28.900 dosi di vaccino contro il coronavirus.

Si tratta dei farmaci di Moderna e AstraZeneca, e di queste dosi più di 6 mila sarebbero destinate al capoluogo.

Con 543 casi di Covid-19 registrati oggi, la Sicilia si riconferma la regione con il tasso di positività più basso d’Italia (14.240 i test rapidi e 8.490 i tamponi molecolari processati). Le vittime sono state 20, il dato più basso dall’inizio dell’anno, mentre scendono di circa mille unità i guariti (+860 nelle ultime ventiquattro ore).