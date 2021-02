Lutto nella scuola monrealese: si è spenta l’insegnante Giovanna Gentile

Prestava servizio presso la scuola primaria di Aquino

MONREALE, 20 febbraio – Lutto nella scuola monrealese. Si è spenta stanotte Giovanna Gentile, 52 anni appena compiuti, insegnante della scuola primaria del plesso di Aquino, che fa capo alla scuola Guglielmo II.

Secondo quanto si apprende, la donna, sposata, due figli, sarebbe stata colta da un malore improvviso che l’ha stroncata nella propria abitazione. La notizia ha colto di sorpresa ed ovviamente ha sconvolto il mondo scolastico monrealese. Giovanna Gentile, che insegnava in una seconda elementare, infatti, era nota, ancor prima che per le sue doti professionali, per quelle umane. Dotata di buon carattere, così come la descrivono, era ben voluta da alunni e colleghi con i quali intratteneva rapporti sempre molto cordiali ed affettuosi.

Alla famiglia di Giovanna Gentile le condoglianze più sentite da tutto lo staff di Monreale News.