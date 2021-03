Coronavirus, 566 nuovi casi in Sicilia. Giornata di vaccinazioni al Civico

Tanti i liberi professionisti della sanità che hanno ricevuto la seconda dose del farmaco Pfizer

PALERMO, 2 marzo – Questa mattina, presso il padiglione 17C dell’ospedale Civico di Palermo, vari liberi professionisti della sanità si sono sottoposti al farmaco Pfizer-BioNTech contro il coronavirus. Per la maggior parte di essi si trattava della seconda dose.

Con l’esclusione di qualche piccolo ritardo, le somministrazioni sono proseguite senza particolari intoppi. Tutti i vaccinati hanno sostato qualche minuto in sala d’attesa per scongiurare eventuali effetti collaterali che non si sono presentati. La giornata di oggi rappresenta un ulteriore ottimo risultato nella lotta alla pandemia, anche se la curva epidemiologica risulta di nuovo in salita.

Sono infatti 566 i nuovi casi di Covid-19 riscontrati nella nostra Isola, a fronte di 17.124 test rapidi e 7.619 tamponi molecolari effettuati. Le vittime sono state 14, mentre il numero dei dimessi guariti si attesta a 1.004 unità. Delle 25.729 persone attualmente positive al virus da SARS-CoV-2, 849 sono ricoverate in degenza ordinaria (-9) e 123 in terapia intensiva (-9). In tutta Italia sono stati registrati 17.083 nuovi casi di contagio e 343 decessi.