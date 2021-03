Coronavirus, 539 nuovi casi in Sicilia. Oltre mille i guariti

Palermo si riconferma la provincia più colpita

PALERMO, 3 marzo – Sono 539 i casi di positività al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime ventiquattro ore, a fronte di 8.218 tamponi molecolari e 16.953 test rapidi processati. Il tasso di positività si attesta al 2% circa, mentre 17 sono le vittime.

Il numero dei dimessi guariti si attesta a 1.122 unità. Delle 25.129 persone attualmente affette dal coronavirus, 813 sono ricoverate in degenza ordinaria (-36) e 117 si trovano in terapia intensiva (-6).

Con 190 nuovi casi di contagio, Palermo è ancora una volta la provincia più colpita della regione, seguita da Catania (+150) e Siracusa (+47). In tutta Italia sono stati riscontrati 20.884 nuovi casi di Covid-19 e 347 decessi.