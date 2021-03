Monreale si mobilita per aiutare Daniela, giovane mamma affetta dal sarcoma di Ewing-like

In sole 24 ore già raccolti più di 13 mila euro. Eccome come fare per contribuire

MONREALE, 11 marzo – Il sarcoma di Ewing-like ai tessuti molli della mammella è una malattia rarissima da cui, da qualche mese è affetta Daniela Miceli, 37 monrealese, madre di tre figli di 13, 8 e 6 anni. Una patologia grave che richiede cure continue, invasive e costose.

Si tratta, in pratica, di un tumore maligno aggressivo che tende a rilasciare metastasi, che, però, fino ad oggi, fortunatamente, non ci sono. Finora, Daniela è stata curata con una chemioterapia neo-adiuvante immediata direttamente in vena. Il protocollo si chiama "VAI", che però provoca effetti devastanti per il fisico di Daniela, ma è l'unica speranza. Sull’argomento, purtroppo, data la sua rarità, la medicina non ha un protocollo ben preciso. Malgrado ciò, però, la chemio ha dato i suoi frutti, dal momento che in 60 giorni il tumore si è ridotto e non sono comparse metastasi. I medici hanno deciso di sospendere la chemioterapia prima che faccia ulteriori danni e procedere con un intervento demolitivo della zona colpita, prelevare del tessuto dall'addome e procedere ad una prima ricostruzione.

Poiché Daniela è risultata positiva al test dna BRCA1 valuteranno se e quando rimuovere anche altre parti a rischio. Alla fine non riescono a dare una prognosi, ovvero dicono che esistono buone possibilità di vincere ma seguirà un follow up di tre anni fatto di interventi, visite, cure, viaggi, lacrime e sorrisi.

Tutto ciò comporta spese ingenti che la famiglia ha difficoltà a sostenere. Ecco perché è partita su internet una raccolta di fondi organizzata dal marito, Simone Marchese, titolare di una rivendita di autoricambi di via Venero. Fortunatamente la generosità dei monrealesi non ha tardato a manifestarsi ed in sole 24 ore sono stati raccolti più di 13 mila euro.

Il nostro invito è quello di partecipare alla raccolta, ciascuno – ovviamente – secondo la propria sensibilità e soprattutto le proprie possibilità. Per donare possibile aprire questo link.