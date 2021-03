Tempo scaduto: cittadini mandati a casa dopo oltre un'ora di attesa all'ufficio anagrafe

L’inefficienza della pubblica amministrazione manifestata ieri pomeriggio presso i locali di piazza Inghilleri

MONREALE, 17 marzo - Oltre 60 minuti di anticamera non sono bastati a chi, ieri pomeriggio, in ottemperanza agli orari di ricevimento previsti, si è recato presso i locali di piazza Inghilleri, sede dell'ufficio anagrafe, per il rinnovo del documento d’identità.

Secondo quanto dichiarato, un unico sportello, purtroppo, sembrerebbe non riuscire a soddisfare le esigenze dei cittadini che, per logiche legate ai rispettivi impegni personali o lavorativi, possono raggiungere l’edificio solamente di martedì, giorno settimanale previsto, a differenza dei restanti (da lunedì a venerdì, 8:30-12) per il ricevimento pomeridiano, dalle 15:30 alle 17.

L’elaborazione di ogni pratica, infatti, richiederebbe tra i 15 e i 20 minuti di tempo e, ad evidenziare le criticità del servizio, l'impossibilità di prenotazione che creerebbe, frattanto, possibili assembramenti fuori dalla struttura, in un momento giá critico, segnato dalla pandemia, oltre al mancato cartello volto ad indicare le modalità di pagamento - attraverso carta, ndr - per i costi di servizio. Tuttavia, stando a quanto raccontato da alcuni utenti, ieri pomeriggio, gli stessi, sarebbero stati invitati da un operatore a tornare nuovamente, avendo la loro attesa superato il limite delle ore 17 per la fruizione del servizio, tra i moniti del dipendente comunale che, con "toni discutibili - fanno sapere - e malacreanza" avrebbe invitato loro ad osservare ben altri orari, in anticipo a quelli previsti, ignorando le attività altrui.