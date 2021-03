Coronavirus, 789 nuovi casi in Sicilia. Stop alle scuole in nove comuni del Palermitano

Il presidente della Regione ha disposto la chiusura degli istituti di ogni ordine e grado

PALERMO, 18 marzo – Il governatore della Regione Nello Musumeci ha emesso un’ordinanza che prevede la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nei seguenti comuni della provincia di Palermo: San Mauro Castelverde, Caltavuturo, Ventimiglia di Sicilia, Mezzojuso, Torretta, Altavilla Milicia, Terrasini e Trabia. Le disposizioni regionali contemplano la sospensione delle attività didattiche dal 22 al 27 marzo.

Oggi pomeriggio, frattanto, l’Ema ha accertato definitivamente l’assenza di correlazione tra i casi di trombosi e le somministrazioni del siero anti Covid di AstraZeneca. Pertanto da domani alle 15 le vaccinazioni nella nostra Isola riprenderanno e l’Assessorato Regionale alla Salute è già impegnato nella riprogrammazione delle prenotazioni già effettuate: si ricomincerà a somministrare il farmaco alle categorie aventi diritto.

Intanto sono 789 i casi di Covid-19 registrati oggi in Sicilia, riscontrati a fronte di 9.812 tamponi molecolari e 16.351 test rapidi processati. Le vittime sono state 14, mentre il numero dei dimessi guariti si attesta a 279 unità. Delle 15.461 persone attualmente positive, 848 sono ricoverate con sintomi (-2) e 117 in terapia intensiva (+1). In tutta Italia sono stati riscontrati 24.935 nuovi casi di coronavirus e 423 decessi.