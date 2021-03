Si rompe un tubo del gas, a secco quaranta famiglie

La zona interessata è quella a valle del centro abitato. Operai al lavoro ininterrottamente da diverse ore

MONREALE, 19 marzo – Grossi disagi per circa una quarantina di famiglie residenti nell’area a valle di Monreale, che da oggi pomeriggio, dalle 15 circa, sono senza la fornitura del gas a causa della rottura di un tubo.

Sul posto, già da diverse ore, sono al lavoro le squadre della Comest, che, nonostante il maltempo, si stanno prodigando per riparare il guasto nel minor tempo possibile. Pare che la causa del danno sia stata la rottura di un tubo, che sarebbe stato tranciato accidentalmente mentre erano in corso dei lavori alla condotta idrica, provocando l’entrata dell’acqua all’interno della conduttura del gas.

La fornitura attualmente non viene erogata in via Cannolicchio, via Circonvallazione, Strada Vicinale Cassarà, via Strada Ferrata, Case Trifirò, parte di via Palermo e via vicinale del Drago. Probabile, a meno che la situazione non si risolva in tempi relativamente brevi, che la mancata erogazione posaa protrarsi fino a domattina.