Coronavirus, 782 nuovi casi in Sicilia. 823 i guariti

Coronavirus, 782 nuovi casi in Sicilia. 823 i guariti

Oltre 28 mila le analisi effettuate nelle ultime ventiquattro ore

PALERMO, 20 MARZO – Il bollettino odierno emanato dalla Regione Siciliana segnala 782 casi di contagio da Covid-19, riscontrati a fronte di 9.435 tamponi molecolari e 18.253 test rapidi processati. Il numero dei siciliani attualmente positivi al coronavirus si attesta a 15.733 unità.

Sono stati registrati 10 decessi e 823 negativizzazioni, mentre il numero delle persone vaccinate ha superato quota 600 mila (604.045). I ricoveri sono così ripartiti: 853 in degenza ordinaria (+6) e 122 in terapia intensiva (+1). In tutta la penisola sono stati accertati 23.832 nuovi contagi e 401 vittime.